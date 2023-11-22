В Лачине установлена спутниковая интернет-платформа Azconnexus

БАКУ /Trend/ - Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) установило в Лачине первую антенну KA-диапазона для обеспечения интернет-услуг через платформу Azconnexus.

Об этом Trend сообщили в среду в министерстве цифрового развития и транспорта.

Как отмечается, цель - обеспечить доступ к современным цифровым услугам и развивать телекоммуникационную сферу на территории Лачинского района, имеющего горный рельеф. KA-диапазон с более высокой пропускной способностью обеспечивает благоприятное покрытие для антенн малых размеров. Это также позволит интернет-провайдерам и операторам связи расширять свои сети в отдаленных и горных районах.

Отметим, что платформа "Азеркосмоса" Azconnexus, запущенная в 2021 году, предоставляет услуги бесперебойного, безопасного, высокоскоростного и качественного интернета. Спутниковый интернет Azconnexus доступен пользователям на государственных предприятиях, на транспорте, в бизнес-центрах и центрах обработки данных в отдаленных районах, то есть в районах с недостаточным покрытием интернетом. Эта платформа предоставляет пользователям различные типы трафика, включая видео-, аудиоданные, через спутниковый интернет.

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