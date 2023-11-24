Как будет регулироваться предоставление пособия вынужденным переселенцам в период "Большого возвращения"?

БАКУ /Trend/ - Предоставление ежемесячного пособия является важным проявлением государственной заботы о вынужденных переселенцах. Этой поддержкой государства пользуются вынужденные переселенцы, нуждающиеся в социальной защите. Как будет регулироваться выдача ежемесячного пособия в период "Большого возвращения"?

Как сообщает в пятницу Trend, Госкомитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил в связи с этим видеоролик.

Представляем вниманию этот видеоролик.

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