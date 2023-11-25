Названо количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане в январе-октябре 2023 года, увеличилось на 13,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составило 20,1 тысячи человек.

Об этом в субботу Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

За указанный период объем перевозимых данным видом транспорта грузов увеличился на 21,1 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составив 7651,1 тыс. тонн. Нефтяные грузы составили 55,6 процента грузов. Морские порты выполнили погрузочно-разгрузочные работы в объеме 11157,8 тыс. тонн, из которых 9221,1 тыс. тонн (82,6 процента) составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 ноября 2023 года объем грузов, оставшихся в портах, составил 366,7 тыс. тонн.

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