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Стала известна дата поступления в продажу билетов на автобусные рейсы в Карабах

Общество Материалы 27 ноября 2023 12:01 (UTC +04:00)
Стала известна дата поступления в продажу билетов на автобусные рейсы в Карабах

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Билеты на декабрьские регулярные автобусные рейсы, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), подведомственным министерству цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу 28 ноября в 11:00.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, пассажиры смогут приобрести билеты на указанные маршруты в режиме онлайн через портал www.yolumuzgarabaga.az. Для покупки билета гражданам необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, идентифицированным по его удостоверению личности.

Отметим, что приобрести билет теперь можно и для лиц, не достигших 18 лет, так как возрастное ограничение для посещения освобожденных от оккупации территорий регулярными автобусными рейсами снято.

Напомним, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 647 рейсов, 26 530 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории.

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