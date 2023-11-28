В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок из Мингячевира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, воспитанниц секций по художественной гимнастике в Мингячевире, сообщает во вторник Trend. В сборах принимают участие воспитанницы спортивного клуба "Qədiroğlu" и Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр".

Как отметила в беседе с журналистами тренер по художественной гимнастике Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр" Айгюль Бабашева, учебно-тренировочные сборы гимнасток из Мингячевира проходят в течение недели.

"В сборах участвуют 10 воспитанниц секции по художественной гимнастике Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр". Самая юная гимнастка 2017 года рождения, а самая взрослая среди них 2010 года рождения. Задача сборов - подготовка гимнасток к местным, а также международным соревнованиям. Уверена, что подобные сборы плодотворно сказываются как на спортивной подготовке гимнасток, так и на деятельности тренеров. В ходе тренировок уделяется большое внимание сложности работы с предметами, физической подготовке спортсменок", - сказала Айгюль Бабашева.

Тренер по художественной гимнастике спортивного клуба "Qədiroğlu" (Мингячевир) Фидан Ахмедова подчеркнула, что ее подопечные во второй раз принимают участие в сборах, проводимых в Национальной арене гимнастики в Баку.

"Спортивный клуб "Qədiroğlu" действует с 2020 года. В учебно-тренировочных сборах в Национальной арене гимнастики участвуют пять наших воспитанниц. Сборы способствуют подготовке спортсменок на высоком уровне. Верю, что благодаря этим тренировкам, на предстоящих соревнованиях они покажут хорошие результаты. Мы выражаем Федерации гимнастики Азербайджана признательность за созданные условия", - добавила Фидан Ахмедова.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку.

Напомним, что на прошлой неделе в Национальной арене гимнастики в Баку прошли учебно-тренировочные сборы воспитанниц секций по художественной гимнастике Гянджи, Масаллы и Лянкярана.

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