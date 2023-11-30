В Азербайджане названо число учителей, которые будут участвовать в сертификации в следующем году

БАКУ /Trend/ - В следующем году к аттестации будут привлечены 31 тысяча учителей.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что этот процесс будет происходить в последнюю декаду июня.

"Планируется, что по математике сертификацию пройдут 11 тысяч 290 учителей, по азербайджанскому языку - 1284, по английскому языку - 12 тысяч 35, по русскому языку (азербайджанское отделение) и по русскому языку и литературе (русское отделение) - 5868, по немецкому языку - 236, по французскому языку - 222 учителя.

32 тысячи учителей уже приняли участие в процессе сертификации в стране”, - добавил он.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. В брифинге принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, директор Государственного агентства по общему образованию Эшги Багиров, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов.

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