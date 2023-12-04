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Подавляющее большинство жертв мин в Азербайджане - мужчины - МККК

Общество Материалы 4 декабря 2023 10:41 (UTC +04:00)
Подавляющее большинство жертв мин в Азербайджане - мужчины - МККК

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - После 2020 года подавляющим большинством жертв мин в Азербайджане стали мужчины.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила глава представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драгана Коич на круглом столе на тему "Защита прав лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане".

Драгана Коич подчеркнула важность оказания помощи жертвам мин и их семьям в различных направлениях.

"Учитывая то, что жертвы мин (мужчины) являются основными добытчиками в своих семьях, очень важно, чтобы их семьи были обеспечены всеми необходимыми услугами. Мы готовы оказать поддержку Аппарату омбудсмена. Наша цель - рассмотреть передовой опыт, обсудить пробелы и устранить их, а также обсудить будущие перспективы", - добавила Д.Коич

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