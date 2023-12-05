В Азербайджане устанавливаются госпошлины за выдачу лицензий в сфере платежных услуг

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются государственные пошлины за выдачу лицензий на деятельность в сфере платежных услуг и платежных систем.

Как сообщает Trend, это отражено в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, госпошлина будет взиматься за следующие виды деятельности в сфере платежных услуг и платежных систем: деятельность платежной организации - 2000 манатов, деятельность организации электронных денег - 3000 манатов, деятельность оператора платежной системы - 2500 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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