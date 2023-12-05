Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству, созданной в рамках Программы Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества (CAREC), организованной Азиатским банком развитии.

29 ноября в Грузии в городе Тбилиси собрались 11 человек/организаций из 10 стран-победительниц, получивших данную награду.

Награда CAREC по Гендерному Равенству направлена на оценку усилий и достижений как отдельных лиц, так и организаций-членов CAREC (Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

На церемонии присутствовала соучредитель и исполнительный директор организации Gender Hub Azerbaijan Марьям Меджидова, которая приняла награду от имени организации. На мероприятии также присутствовали представители Грузии, Кыргызстана, Китая и других азиатских стран.

Среди 200 заявок жюри выбрало 11 победителей, которым были вручены награды. Победители наград получат возможность участвовать в мероприятиях, организованных CAREC, сетевых мероприятиях, а также воспользоваться программами коучинга и менторства по лидерству.