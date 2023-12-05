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Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)

Общество Материалы 5 декабря 2023 15:19 (UTC +04:00)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству, созданной в рамках Программы Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества (CAREC), организованной Азиатским банком развитии.

29 ноября в Грузии в городе Тбилиси собрались 11 человек/организаций из 10 стран-победительниц, получивших данную награду.

Награда CAREC по Гендерному Равенству направлена на оценку усилий и достижений как отдельных лиц, так и организаций-членов CAREC (Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

На церемонии присутствовала соучредитель и исполнительный директор организации Gender Hub Azerbaijan Марьям Меджидова, которая приняла награду от имени организации. На мероприятии также присутствовали представители Грузии, Кыргызстана, Китая и других азиатских стран.

Среди 200 заявок жюри выбрало 11 победителей, которым были вручены награды. Победители наград получат возможность участвовать в мероприятиях, организованных CAREC, сетевых мероприятиях, а также воспользоваться программами коучинга и менторства по лидерству.

Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по Гендерному Равенству (ФОТО)
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