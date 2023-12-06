Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сегодня на территориях Азербайджана насчитывается более 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов - Айгюн Алиева

Общество Материалы 6 декабря 2023 12:18 (UTC +04:00)
Сегодня на территориях Азербайджана насчитывается более 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов - Айгюн Алиева

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, в настоящее время на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана насчитывается более 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева на Международном Бакинском форуме на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития".

А.Алиева отметила, что пренебрежительное отношение международного сообщества к загрязнению территорий Азербайджана минами и неразорвавшимися боеприпасами приводят к задержке восстановительных и строительных работ, а также возвращения азербайджанцев на родные земли.

"Сегодня более 60 стран мира страдают от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С сожалением отмечу, что Азербайджан находится в числе первых в этом списке", - добавила А.Алиева.

Отметим, что сегодня при организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана проводится Международный Бакинский форум на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости