Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Обращений за неотложной медицинской помощью в связи с землетрясением не поступало - TƏBIB

Общество Материалы 7 декабря 2023 09:46 (UTC +04:00)
Обращений за неотложной медицинской помощью в связи с землетрясением не поступало - TƏBIB

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи не поступало обращений в связи с землетрясением магнитудой 5,6 балла, произошедшем сегодня утром в Каспийском море.

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBIB.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 68 км.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости