Обращений за неотложной медицинской помощью в связи с землетрясением не поступало - TƏBIB

БАКУ /Trend/ - В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи не поступало обращений в связи с землетрясением магнитудой 5,6 балла, произошедшем сегодня утром в Каспийском море.

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBIB.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 68 км.

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