Дочь шехида назначена директором школы в Шуше

БАКУ /Trend/ - Сабина Микаил гызы Гезалова, возглавляющая Шушинскую школу № 24, действующую на территории Габалинского района, назначена директором Шушинской городской полной средней школы №1, которая первой была построена и сдана в эксплуатацию в освобожденном от оккупации городе. Открытие школы состоялось в этом году.

Как сообщает в субботу Trend, об этом стало известно из информации в социальных сетях.

Отметим, что С.Гезалова является дочерью бывшего главы Исполнительной власти города Шуша Микаила Гезалова, сыгравшего важную роль в защите города Шуша и других населенных пунктов Карабаха. Микаил Гезалов был одним из создателей 816-го Шушинского территориального батальона самообороны - одной из первых официальных воинских частей Национальной армии. Он руководил операцией по освобождению от армянских оккупантов шушинских сел Гала дереси, Беюк гала дереси, Салатынкенд. 11 декабря 1991 года он был застрелен в своем рабочем кабинете в Шуше.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!