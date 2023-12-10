Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 11 декабря в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода. Не исключено, что утром местами будет изморось, а вечером местами ожидаются осадки. Будет преобладать северо-западный ветер с порывами. Ожидается температура воздуха 5-8° тепла ночью и 8-11° тепла днем.

Прогнозируется, что в районах Азербайджана в основном будет без осадков, но вечером местами пройдут дожди. В некоторых местах осадки будут интенсивными. В некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-7° тепла.