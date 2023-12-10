Успех Михаила Малкина на чемпионате мира меня вдохновил – юный азербайджанский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Успех Михаила Малкина на чемпионате мира меня вдохновил и придал стимул.

Об этом сказал Trend в воскресенье член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг), юный гимнаст Алексей Караташов.

"В личном зачете Михаил Малкин завоевал "золото" чемпионата мира, также у Азербайджана первое место и в командном зачете по прыжкам на акробатической дорожке. Это замечательный результат, который меня вдохновляет, придает надежду, что в будущем я тоже добьюсь такого же успеха", - сказал юный спортсмен.

Алексей Караташов отметил, что не совсем доволен своим выступлением на 19-ом чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по прыжкам на акробатической дорожке.

"Три недели не тренировался из-за травмы спины, поэтому не удалось в полной мере подготовиться к соревнованиям. Но если оценивать мои выступления за этот год, то все сложилось хорошо. На международном турнире в Польше я занял первое место, потом второе место в командном зачете на международных соревнованиях в Португалии, а на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Бирмингеме (Великобритания) я выиграл бронзовую медаль. Год прошел хорошо, я горжусь достигнутыми результатами", - отметил Караташов.

По словам спортсмена, весной следующего года он примет участие в чемпионате Европы.

Отметим, что 10 декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики проходят соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на батуте, 19-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг). В целом в соревнованиях принимают участие 99 спортсменов. Из них 70 гимнастов участвуют в соревнованиях по прыжкам на батуте и 29 гимнастов в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке.

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