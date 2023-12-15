Обнародована статистика рождаемости и смертности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции по всей стране было зарегистрировано рождение 94 671 ребенка, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на каждые 1000 человек населения снизился с 12,3 до 11,2.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомстат Азербайджана.

Было отмечено, что среди рожденных детей удельный вес мальчиков составил 53,2 процента, девочек - 46,8 процента. В числе новорожденных 2 854 близнеца, 123 тройни.

Согласно информации, за 10 месяцев этого года в стране было зарегистрировано 50 040 смертей. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года этот показатель на каждые 1000 человек населения снизился с 6,0 до 5,9.

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