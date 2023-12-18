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В Азербайджане адресная социальная помощь за декабрь будет выплачена раньше, чем обычно

Общество Материалы 18 декабря 2023 12:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане адресная социальная помощь за декабрь будет выплачена раньше, чем обычно

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Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане адресная социальная помощь за декабрь будет выплачена раньше, чем обычно.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в связи с праздником, выплаты социальной помощи за декабрь будут выплачены раньше (к 22 декабря).

Следует отметить, что адресная социальная помощь обычно выплачивалась в конце месяца – после 25 числа.

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