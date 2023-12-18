БАКУ /Trend/ - В Азербайджане адресная социальная помощь за декабрь будет выплачена раньше, чем обычно.
Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
В сообщении отмечается, что в связи с праздником, выплаты социальной помощи за декабрь будут выплачены раньше (к 22 декабря).
Следует отметить, что адресная социальная помощь обычно выплачивалась в конце месяца – после 25 числа.
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