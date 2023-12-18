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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули

Общество Материалы 18 декабря 2023 15:32 (UTC +04:00)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев, отбывшая из Гарадагского района города Баку, прибыла в город Физули.

Как сообщили Trend в понедельник в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, состоялась церемония вручения ключей от квартир новоприбывшим семьям.

В церемонии приняли участие официальные лица Государственного комитета и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

На этом этапе в город Физули вернулись еще 22 семьи - 94 человека. Тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание 380 семей - 1392 человек.

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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули
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