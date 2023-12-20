В Азербайджане увеличилось число избирателей - Зейнал Нагдалиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличилось число избирателей.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - начальник отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президента Зейнал Нагдалиев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Он отметил, что списки избирателей были пересмотрены и выявлено увеличение числа избирателей.

По его словам, общая численность избирателей составляет 6 миллионов 354 тысячи 556 человек.

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