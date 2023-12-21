БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается борьба с бытовым насилием.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим вносятся изменения в Закон Азербайджанской Республики "О предотвращении домашнего насилия", который сегодня обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по проблемам семьи, женщин и детей.

Согласно поправке, из преамбулы закона, а также статей 1.0.1, 1.0.2 и 4.0.4 предполагается исключить слово "близкий". Это связано с тем, чтобы случаи бытового насилия, совершенного членами семьи, не являющимися близкими родственниками, не выходили за рамки действия закона.

В частности, в целях расширения круга лиц, на которых распространяется действие настоящего закона, предлагается дополнить статью 4.0.1 перечнем близких родственников мужа и жены.

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