В Азербайджане определен порядок предоставления пособия на ребенка, переданного в приемную семью

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Правила оформления, рассмотрения и хранения документов и информации, предоставляемых для назначения социальных пособий, пенсий и компенсаций".

Как сообщает в четверг Trend, со дня подписания договора о передаче ребенка в приемную семью между лицом (лицами), желающим стать приемным родителем, и Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней назначается пособие на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе на ребенка с инвалидностью до 18 лет, а также единовременное пособие на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью, четыре раза в год (в марте июнь, сентябрь и декабрь).

Назначенные пособия выплачиваются в соответствии с пунктом 5.4 настоящих правил.

Отметим, что на основании пункта 5.4 советником сектора бухгалтерского учета открывается лицевой счет (приложение № 4) по работе с пособиями, составляются листы поручений (приложение № 5) по выплате пособий, пенсий и компенсаций и после утверждения директором учреждения направляются в банк или почтовое учреждение. При оплате пластиковыми картами через банкоматы в учреждение банка поступает заказ на изготовление такой карты.

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