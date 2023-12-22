В Азербайджане устанавливаются требования к производству и использованию гражданских БПЛА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены требования к проектированию и производству гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, гражданский беспилотник будет спроектирован, изготовлен и использован с учетом следующих требований:

- участниками операции по системам беспилотных летательных аппаратов должна быть обеспечена безопасность лиц, находящихся в воздухе и на земле, не являющиеся участниками операции по системам беспилотных летательных аппаратов, в том числе, обеспечена безопасность имущества;

- продемонстрирована устойчивость, пропорциональная рискам, которые могут возникнуть при любых условиях полета;

- при возникновении неисправности в одной или нескольких системах уметь безопасно управляться и маневрировать в любых условиях;

- двигатели, лопасти, части, неустановленное оборудование и оборудование для дистанционного управления должны работать бесперебойно при любых условиях эксплуатации;

- снижать риски, которые могут возникнуть в отношении безопасности третьих лиц, находящихся на земле, и других пользователей воздушного пространства;

- облегчить полетные операции с оборудованием, предназначенным для дистанционного управления беспилотным летательным аппаратом;

После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

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