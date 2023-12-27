30 декабря в Азербайджане будет коротким рабочим днем

БАКУ /Trend/ - На основании части 1 статьи 108 Трудового кодекса продолжительность рабочего дня перед днем голосования, праздничными днями, не считающимися рабочими днями, и Днем всенародной скорби сокращается на один час независимо от количества рабочих дней в неделе, за исключением случаев, предусмотренных статьями 91, 92 и 93 Кодекса.

Об этом Trend сказали в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 9 декабря 2023 года, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, 4, 5 января 2024 года меняются местами с 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года соответственно.

Так как 30 декабря является предпраздничным рабочим днем, в связи с этим при пятидневной, а также шестидневной рабочей неделях продолжительность этого рабочего дня сокращается на один час на рабочих местах (за исключением случаев, предусмотренных статьями 91, 92 и 93 Кодекса).

Информация об этом размещена для работодателей в подсистеме "Труд и занятость".

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