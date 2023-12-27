Автовокзалы в Азербайджане будут работать в праздники в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - Для качественного и устойчивого обеспечения населения транспортными услугами в период праздников с 28 декабря 2023 года по 7 января 2024 года автовокзалы и автостанции страны будут работать в усиленном режиме.

Как сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта, всем автовокзалам и автостанциям в связи с этим даны соответствующие поручения.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться усиленный контроль за интервалом движения автобусов на маршрутах в соответствии с пассажиропотоком, за соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Чтобы избежать плотного пассажиропотока, на линии будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.

Было отмечено, что граждане могут приобрести билеты онлайн на портале "biletim.az", а также в кассах автовокзалов.

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