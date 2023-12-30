При совместной организации Фонда "YAŞAT" и "AzInTelecom" реализован очередной проект для детей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Фонда "YAŞAT" и "AzInTelecom" реализован очередной проект для детей шехидов.

Как сообщили в субботу Trend в службе ASAN, проект "Караван подарков", реализуемый Фондом "YAŞAT" уже в третий раз, порадовал детей героев, погибших во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября текущего года.

Проект, реализованный по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года, охватил в общей сложности 133 детей шехидов. "Караван подарков" отправился 25 декабря, а раздача подарков завершилась 30 декабря. Подарки детям шехидов преподнес Дед Мороз.

Параллельно с городом Баку, проект также охватил и другие регионы республики.

В рамках проекта, осуществляемого при поддержке "AzInTelecom", по адресам было доставлено 133 коробки с подарками.

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