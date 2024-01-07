Названо число лиц в Азербайджане, которым присвоено ученое звание профессора в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Высшая аттестационная комиссия при Президенте Азербайджанской Республики присвоила ученое звание профессора 58 лицам.

Об этом Trend сообщили в Высшей аттестационной комиссии.

Было отмечено, что 10 из них получили звание профессора технических наук, 7 - медицинских наук. В областях математики, биологии, истории, искусствоведения, филологии ученое звание профессора получили 4 человека по каждой из этих сфер. Также звания профессора были удостоены по три человека по сферам химии, экономических наук, правовых наук, по 2 - по философии, психологии, педагогике, физике и по 1 человеку - по аграрным наукам, географии, архитектуре, национальной безопасности и военным наукам.

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