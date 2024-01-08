Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью и утром местами будет туман.

К ночи северо-западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла, днем - 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, но утром и вечером в некоторых горных районах ожидаются осадки и снег. Иногда будет туман. К вечеру западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.

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