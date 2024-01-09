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Названо количество лиц, привеченных в программу самозанятости в Азербайджане в 2023 году

Общество Материалы 9 января 2024 13:47 (UTC +04:00)
Названо количество лиц, привеченных в программу самозанятости в Азербайджане в 2023 году

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Азербайджане в программу самозанятости были привлечены 17 362 человека.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам, достигнутым агентством в 2023 году, и целям на 2024 год.

"Из них 5 610 - женщины, 339 - семьи шехидов, 1 246 - вынужденные переселенцы, 312 - лица, освобожденные из пенитенциарных учреждений, 2 973 - представители молодежи", - отметил М.Аббасбейли.

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