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В Азербайджане не прошедшие подготовку водители не смогут работать в такси

Общество Материалы 10 января 2024 19:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане не прошедшие подготовку водители не смогут работать в такси

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Согласно закону "Об автомобильном транспорте", водители легковых автомобилей такси должны пройти специальную подготовку по вопросам норм этического поведения и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Водителям, успешно прошедшим обучение, выдаются сертификаты.

Об этом Trend сообщили в среду в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что для осуществления пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси также необходимо получить пропускное удостоверение и пропускную карту.

Водители, не имеющие документа, подтверждающего прохождение специальной подготовки, не смогут подать заявление на получение пропускного удостоверения и пропускной карты, а также не смогут осуществлять деятельность в такси.

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