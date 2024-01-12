Кадры с места строительства автодороги Агдам-Аскеран (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории Карабахского экономического района начато строительство автомобильной дороги Агдам-Аскеран, считающейся одним из проектов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Как сообщает Trend, Азербайджанское телевидение (AzTV) подготовило об этом репортаж.

В репортаже говорится, что на территории уже начаты земляные и грунтовые работы.

Отмечается, что строительство внутригородских автомобильных дорог в Агдаме продолжается быстрыми темпами. На соответствующих участках дорог прокладываются линии газо- и водоснабжения, канализации, связи.

Подробнее о строительстве дороги Агдам-Аскеран можно узнать из видеорепортажа ниже.