Во Франции в связи с актом вандализма против памятника Натаван проходит акция протеста

БАКУ /Trend/ - Члены азербайджанской и турецкой общин в ответ на акт вандализма, совершенного против памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во Франции, проводят 13 января акцию протеста в городе Эвиан-ле-Бен.

Как сообщает в субботу Trend, члены азербайджанской общины получили разрешение местных властей на проведение акции, правоохранительные органы обеспечивают ее безопасность.

На акции протеста, организованной азербайджанской общиной Франции, звучат призывы защитить наследие Хуршидбану Натаван, восстановить название «Азербайджанский парк» в Эвиане, чтить память выдающейся азербайджанской поэтессы, активно боровшейся за равноправие женщин, продемонстрировать солидарность в сохранении ее наследия.

Протестующие скандируют лозунги «Защитим культурное наследие Натаван!», «Требуем восстановления названия Азербайджанского парка!», «Защитим наследие известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван!», «Давайте с уважением относиться к роли, которую сыграла Натаван в литературе и борьбе за права женщин!», «Объединимся для сохранения наследия Натаван, культурного наследия!».

Отметим, что акт вандализма против памятника, воздвигнутого в «Азербайджанском парке» в качестве подарка Азербайджана городу Эвиан-ле-Бен, который в 2017 году стал побратимом города Исмаиллы, вызвал беспокойство не только азербайджанцев, проживающих во Франции, но и местной общественности.

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