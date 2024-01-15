В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проходит церемония принятия присяги молодыми сотрудниками, принятых на службу в органы прокуратуры на конкурсной основе.

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии наряду с руководящими должностными лицами Генеральной прокуратуры Азербайджана и сотрудниками прокуратуры, в качестве почетного гостя принимает участие ректор Университета АДА профессор Хафиз Пашаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!