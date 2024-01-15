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В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)

Общество Материалы 15 января 2024 12:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проходит церемония принятия присяги молодыми сотрудниками, принятых на службу в органы прокуратуры на конкурсной основе.

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии наряду с руководящими должностными лицами Генеральной прокуратуры Азербайджана и сотрудниками прокуратуры, в качестве почетного гостя принимает участие ректор Университета АДА профессор Хафиз Пашаев.

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В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
В Азербайджане проходит церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры (ФОТО)
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