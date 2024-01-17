Назначен новый замдиректора Госагентства по науке и высшему образованию при минобразовании Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Соответствующим приказом министра науки и образования Азербайджана на должность заместителя директора Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования назначен член-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), доктор технических наук, профессор Аминага Садыгов.

Об этом в среду сообщили Trend в агентстве.

Отметим, что до этого назначения Аминага Садыгов работал исполнительным директором Института систем управления, подведомственного министерству науки и образования Азербайджана.

Поздравляем Аминагу Садыгова с новым назначением и желаем ему успехов в работе!

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