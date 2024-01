TripAdvisor включил Баку в число лучших кулинарных направлений

БАКУ /Trend/ - Баку занял 13-е место среди 20 стран мира в номинации "Лучшее кулинарное направление" в рейтинговой таблице, составленной популярной туристической платформой TripAdvisor.

Об этом в четверг Trend сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

В целом платформой составлены рейтинговые таблицы по гостиницам, ресторанам и другим категориям, рекомендованным пользователями за последние 12 месяцев в номинации "Выбор путешественников - лучшее из лучших". Только 1 процент из 8-миллионного списка на платформе удостаивается звания Best of the Best, что представляет собой высший уровень в сфере путешествий.

Отметим, что Tripadvisor рекомендует туристам интересные места, лучшие отели, подходящие места для ужина. Платформа, которая обслуживает 463 миллиона путешественников каждый месяц, позволяет посетителям знакомиться с комментариями пользователей и делать свой выбор в соответствии с рекомендациями.

На сайте имеется более 859 миллионов отзывов пользователей о 8,6 миллиона отелей, ресторанов, авиа- и морских путешествиях.

