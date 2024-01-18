Задержан житель Нефтчалы, пытавшийся нарушить госграницу из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджанской Республики успешно продолжаются оперативно-розыскные и пограничные меры безопасности в области обеспечения охраны государственной границы.

Как сообщили в четверг Trend в ГПС, 15 января в 21:56 на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан житель Нефтчалинского района Мустафаев Эльдениз Абош оглу (1967 года рождения), который пытался нарушить государственную границу из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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