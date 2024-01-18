TƏBIB о респираторных инфекциях в осенне-зимний сезон

БАКУ /Trend/ - Ежегодно в осенне-зимний период наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями. В последние дни среди населения участились жалобы на респираторные инфекции, сопровождающиеся болью в горле, невысокой температурой, болями в суставах, заложенностью носа.

Об этом Trend сообщили в TƏBIB.

Было отмечено, что у некоторых наблюдаются потеря обоняния и вкуса. "Люди встревожены, полагая, что это один из новых штаммов вируса COVID-19, но для этого нет никаких оснований. Во время респираторных инфекций у некоторых могут наблюдаться также потеря обоняния и вкуса. Поэтому ожидаемо увеличение количества обращений к врачу в связи с вышеперечисленными жалобами в осенне-зимний сезон. С наступлением осенне-зимнего периода TƏBİB неоднократно рекомендовал соблюдать правила респираторной гигиены, продолжает проводиться вакцинация против гриппа", - добавили в ведомстве.

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