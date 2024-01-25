Названо количество квартир в Азербайджане, выданных инвалидам Чернобыля (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Особая забота Президента Ильхама Алиева о людях с ограниченными возможностями позволила с каждым годом усиливать меры социальной защиты в отношении лиц, получивших инвалидность в связи с Чернобыльскими событиями.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов во время выступления на пресс-конференции.

"Согласно распоряжению главы государства от 25 января 2021 года, наряду с инвалидами войны и семьями шехидов, в 2021-2025 годах квартирами или частными домами должны быть обеспечены лица с инвалидностью, полученной в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, независимо от даты их постановки на учет, что является еще одним проявлением особой заботы о них.

Так, в 2021 году этим лицам была предоставлена 271 квартира, а за последние три года - более 400", - отметил В.Бехбудов.

В.Бехбудов подчеркнул, что параллельно регулярно усиливается социальное обеспечение лиц с ограниченными возможностями зрения, осуществляется их обеспечение жильем.

"В последние годы для этой категории лиц в Наримановском районе города Баку был построен и сдан в эксплуатацию 132-квартирный жилой дом. В течение 2021-2023 годов лицам с ограниченными возможностями зрения было предоставлено около 530 квартир в новых жилых комплексах города Баку и Абшеронского района, и процесс продолжается.

Министерством также продолжается работа по улучшению социально-бытовых условий выпускников государственных детских учреждений, лиц, потерявших обоих родителей и оставшихся без попечения родителей.

Так, распоряжением Кабинета министров от 16 августа 2021 года реализуются меры по обеспечению жильем данной категории граждан в новых жилых комплексах. В рамках исполнения распоряжения за последние три года этой категории лиц было предоставлено 280 квартир. В целом же за прошедший период около 650 лиц из этой категории были обеспечены жильем, и процесс продолжается", - добавил В.Бехбудов.

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