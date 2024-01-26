Завершена половина работ на дороге Худаферин-Губадлы-Лачин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строительство дороги Худаферин-Губадлы-Лачин завершена на 50 процентов.

Как передает в пятницу Trend, об этом было сообщено на общественных слушаниях по обсуждению документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), составленных по проектам строительства новых альтернативных автомобильных дорог Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, Худаферин-Губадлы-Лачин, а также альтернативной дороги без въезда в город Лачин.

Было отмечено, что строительство дороги началось в 2021 году и завершится к концу 2024 года.

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