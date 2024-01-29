Мухтар Бабаев встретился с нерезидентным послом Дании в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с нерезидентным послом Королевства Дания в Азербайджанской Республике Дэнни Аннаном встретилась с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Азербайджане.

В то же время были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды.

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