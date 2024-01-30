В 2023 году зафиксирован самый высокий показатель регистрации недвижимости в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2023 году был зафиксирован самый высокий показатель регистрации недвижимости в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в 2023 году и предстоящим задачам, сказала председатель правления Государственного кадастра и реестра недвижимости Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана Нигяр Алимова.

По ее словам, в прошлом году было зарегистрировано 477 351 право собственности на недвижимость, что на 25 процентов больше, чем в 2022 году.

"Так, из имущества, право собственности на которые зарегистрировано в отчетном периоде, 54 485 - являются частными и дачными домами, 94 735 - квартирами, 316 596 - земельными участками, 10 698 - нежилыми объектами, 747 - имущественными комплексами, 90 - многоэтажными жилыми дома", - отметила Н.Алимова.

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