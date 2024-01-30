В 2023 г. прошли госрегистрацию две религиозные общины - госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание коллегии Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами, посвященное итогам 2023 года, и предстоящим задачам.

Как сообщает Trend, выступая с отчетом о деятельности госкомитета в 2023 году, заместитель председателя Гюндуз Исмаилов отметил, что в прошлом году в комитете прошли государственную регистрацию две религиозные общины.

Он отметил, что из 995 действующих религиозных организаций 958 являются исламскими, 37 - неисламскими (христианские - 26; иудейские – 8; кришнаитские – 1; бахаи – 2). На два обращения, связанных с созданием специализированных торговых точек по продаже литературы религиозного содержания (на бумажных и электронных носителях), аудио-и видеоматериалов, товаров, других информационных материалов религиозного содержания, маркированных контрольной маркой, дан положительный ответ.

Заместитель председателя также проинформировал о работе, проделанной в соответствии с "Порядком назначения, аттестации и освобождения религиозного деятеля от занимаемой должности в местах поклонения, относящихся к исламской религии", отметив, что 137 человек (35 женщин и 102 мужчины), успешно прошедших собеседования в прошлом году, были назначены в мечети на должности имама, заместителя имама, муэдзина и т.д., деятельность 179 человек была прекращена, 29 священнослужителей сменили должности и места работы в порядке ротации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!