Запущено мобильное приложение "E-Polis" МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Запущено мобильное приложение "E-Polis" министерства внутренних дел Азербайджана.
Как сообщает Trend, через приложение можно подавать заявки для получения справок о повреждении транспортного средства, его нахождении в розыске, об обязательном страховании, судимости, местонахождении гражданина и т.д. и получать их в цифровом формате.
Приложение уже доступно для загрузки на мобильные телефоны через "Play Store" и "App Store".
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