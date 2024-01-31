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Запущено мобильное приложение "E-Polis" МВД Азербайджана

Общество Материалы 31 января 2024 20:50 (UTC +04:00)
Запущено мобильное приложение "E-Polis" МВД Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Запущено мобильное приложение "E-Polis" министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает Trend, через приложение можно подавать заявки для получения справок о повреждении транспортного средства, его нахождении в розыске, об обязательном страховании, судимости, местонахождении гражданина и т.д. и получать их в цифровом формате.

Приложение уже доступно для загрузки на мобильные телефоны через "Play Store" и "App Store".

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