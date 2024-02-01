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Названо количество обезвреженных мин на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 1 февраля 2024 13:32 (UTC +04:00)
Названо количество обезвреженных мин на освобожденных территориях Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила ANAMA.

Было отмечено, что за январь на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 40 противотанковых мин, 123 противопехотных мины, 203 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин очищено 734,7 гектара земли.

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