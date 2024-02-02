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Таги Ахмедов ушел в отставку с поста заведующего кафедрой

Общество Материалы 2 февраля 2024 15:07 (UTC +04:00)
Таги Ахмедов ушел в отставку с поста заведующего кафедрой

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Таги Ахмедов ушел в отставку с поста заведующего кафедрой транспорта и логистики Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

Об этом в пятницу Trend заявил пресс-секретарь университета Ниджат Абдуллаев.

Он отметил, что причиной отставки Т.Ахмедова стали проблемы со здоровьем.

"Таги Ахмедов долгие годы работал в университете. К сожалению, проблемы со здоровьем не позволили ему продолжить свою деятельность. В декабре прошлого года на эту должность был избран доктор технических наук, профессор Гасым Абдуллаев", - добавил Н.Абдуллаев.

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