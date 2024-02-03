В Ходжалы ведутся ремонтно-восстановительные работы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в освобожденном от оккупации Ходжалы ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как передает в субботу Trend, İTV подготовил сюжет на данную тему.

Архитектор Эльнур Абдуллаев отметил, что в Ходжалы в 283 домах ведутся капитальные ремонтно-восстановительные работы.

"Кроме того, все линии коммуникации, питьевой воды, связи, канализации, электроснабжения и другие магистральные линии города Ходжалы находятся на стадии завершения.

Проводится процесс очистки города Ходжалы от бытовых отходов. Полным ходом идут работы по благоустройству города, озеленению, улучшению экологической обстановки", - добавил Э.Абдуллаев.

Представляем читателям подробный сюжет:

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