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В Ходжалы ведутся ремонтно-восстановительные работы (ВИДЕО)

Общество Материалы 3 февраля 2024 10:26 (UTC +04:00)
В Ходжалы ведутся ремонтно-восстановительные работы (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в освобожденном от оккупации Ходжалы ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как передает в субботу Trend, İTV подготовил сюжет на данную тему.

Архитектор Эльнур Абдуллаев отметил, что в Ходжалы в 283 домах ведутся капитальные ремонтно-восстановительные работы.

"Кроме того, все линии коммуникации, питьевой воды, связи, канализации, электроснабжения и другие магистральные линии города Ходжалы находятся на стадии завершения.

Проводится процесс очистки города Ходжалы от бытовых отходов. Полным ходом идут работы по благоустройству города, озеленению, улучшению экологической обстановки", - добавил Э.Абдуллаев.

Представляем читателям подробный сюжет:

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