Международная поддержка для разминирования территорий Азербайджана очень мала - Хафиз Сафиханов

БАКУ /Trend/ - Международная поддержка разминирования территорий Азербайджана очень мала. Таким образом, четыре процента средств, потраченных на эту деятельность в Азербайджане, поступают от международных организаций.

Об этом в понедельник Trend заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов, отметив, что бывшая линия фронта является одним из самых заминированных мест.

"Минный террор Армении против Азербайджана продолжается.

Вчера в результате взрыва мины на территории села Гызылоба Тертерского района пострадал житель села Гарадаглы Алиев Гасанали Шахин оглу (2001 года рождения).

В селе Гызылоба уже который раз происходит взрыв мины. Наши граждане должны строго следовать инструкциям, данным в рамках мероприятий по повышению осведомленности о минах. Потому что на наших освобожденных территориях и на бывшей линии соприкосновения очень велико количество мин, неразорвавшихся боеприпасов. В 2020 году в результате исследований, проведенных после окончания Отечественной войны, выяснилось, что на освобожденных от оккупации территориях находится около полутора миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов. Большое количество мин и боеприпасов можно найти и на территориях, освобожденных в прошлом году в результате антитеррористических мероприятий локального характера.

В октябре прошлого года мы провели мониторинг пограничных территорий Нахчыванской Автономной Республики с Арменией. Мониторинги проводились на границе с Арменией, Турцией и Ираном. Факт наличия мин был зафиксирован только на границе с Арменией. В 2021 году в селе Гуннут Шарурского района, граничащего с Арменией, на мине подорвался человек", - заявил Х.Сафиханов.

Напомним, что с конца войны 2020 года и по настоящее время общее число жертв мин достигло 342 человек, 65 из которых погибли (50 гражданских лиц, 15 военных).

Отметим, что за январь 2024 года на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 40 противотанковых мин, 123 противопехотных мины, 203 неразорвавшихся боеприпаса. Разминировано 734,7 гектара.

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