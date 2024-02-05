МИД Азербайджана назвал число жертв мин, заложенных Арменией

БАКУ /Trend/ - Число жертв мин, заложенных Арменией, достигло 344.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети Х.

Сообщается, что в Азербайджане с конца 2020 года в результате взрывов мин погибли 65 человек.

"Еще один мирный житель был ранен в результате разрыва мины за последние два дня. Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей", - отмечается в публикации.

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