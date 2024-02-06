БАКУ /Trend/ - Утвержден "Устав Карабахского университета".

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации, в целях обеспечения исполнения подпункта 2.1.1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 28 ноября 2023 года № 4182 "О создании Карабахского университета" Кабинет министров Азербайджанской Республики постановил утвердить "Устав Карабахского университета".

Министерству науки и образования Азербайджанской Республики поручено в трехдневный срок со дня вступления в силу данного постановления обеспечить принятие необходимых мер для государственной регистрации Карабахского университета в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

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