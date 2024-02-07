98-летний житель Хатаинского района Баку воспользовался правом голоса (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике наблюдается высокая явка избирателей. Хотя избирательные участки открылись для избирателей с 08:00, до сих пор поток людей, желающих проголосовать, не прерывается ни на минуту. Не осталась незамеченным и активность пожилых избирателей на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в среду Trend, среди них 98-летний житель Хатаинского района города Баку, который пришел на соответствующий участок и воспользовался правом голоса.

Следует упомянуть, что явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 15:00 составила 60,54 процента. К этому часу проголосовали 3 миллиона 922 тысячи 187 человек.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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