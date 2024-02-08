В Азербайджане утверждены госстандарты специального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

БАКУ /Trend/ - Утверждены государственные стандарты специального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Соответствующее решение по этому поводу принял Кабинет министров Азербайджана, сообщает Trend.

Государственные стандарты определяют:

- содержание специального образования;

- управление в сфере специального образования;

- материально-техническую и учебную базу специального образования;

- инфраструктуру в сфере специального образования;

- организацию специального образования;

- оценку достижений обучающихся.

Государственные стандарты обязательны для учреждений, осуществляющих специальное образование, независимо от формы собственности. Государственные стандарты основаны на разработанной таблице учебных планов для образовательных учреждений и индивидуальных учебных планов для обучающихся.

Государственные стандарты действуют в течение 5 лет.

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