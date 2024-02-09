Импорт и продажа в Азербайджане медицинского средства "Pencan" запрещены

БАКУ /Trend/ - Импорт и продажа медицинского средства "Pencan" в Азербайджане запрещены.

Как сообщили Trend в Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, в обращении компании "M&C Firması" говорится, что было принято решение отозвать у конечных пользователей, предприятий розничной торговли (аптек) и оптовой торговли (дистрибьюторов) медицинское изделие под торговым названием "Pencan 25Gx3 1/22" (88 мм) M.FK-EU/AP/SA, выпущенное под серийным номером 23E24H8B05, в связи с риском поломки спинальной иглы при использовании.

Данное обращение было рассмотрено сотрудниками Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и, руководствуясь положениями части 5 "Правил отзыва лекарственных средств", утвержденного постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 27 ноября 2019 года № 460, было принято решение об отзыве медицинского изделия.

Принимая во внимание вышесказанное и положения части 16 "Правил отзыва лекарственных средств", запрещаются ввоз в страну и оптовая и розничная продажа медицинского изделия с коммерческим наименованием "Pencan 25Gx3 1/2" (88 mm) M.FK-EU/AP/SA, выпущенного под серийным номером 23e24h8b05.

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